Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n168585-rossiya-vypustila-po-ukraine-uje-bolee-tysyachi-raket-pentagon.html

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Росія, за даними американської розвідки, за час масштабного вторгнення випустила по Україні понад 1 тис. 80 ракет.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Водночас він зазначив, що попри переваги в чисельності повітряних озброєнь, росія не має переваги в українському небі, і повітряний простір продовжує оспорюватися.

Представник Пентагону також прокоментував ракетні удари, завдані сьогодні на заході України, зокрема в районі Львова.

Повідомлення про ракетні удари у західній частині України «в районі Львівського міжнародного аеропорту здаються точними, — зазначає видання з посиланням на чиновника.

Водночас, звідки саме ці удари були завдані та яких збитків вони завдали, не уточнюється.

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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Зокрема, з першого дня масового вторгнення завдаються численні ракетні удари по різних регіонах України. Героїчний спротив українського народу триває вже 23-й день.

Джерело: CNN