Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по Україні, фото: «Главком»

Росія випустила по Україні вже понад тисячу ракет — Пентагон

18 бер 2022, 23:08
999

Росія, за даними американської розвідки, за час масштабного вторгнення випустила по Україні понад 1 тис. 80 ракет.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

Водночас він зазначив, що попри переваги в чисельності повітряних озброєнь, росія не має переваги в українському небі, і повітряний простір продовжує оспорюватися.

Представник Пентагону також прокоментував ракетні удари, завдані сьогодні на заході України, зокрема в районі Львова.

Повідомлення про ракетні удари у західній частині України «в районі Львівського міжнародного аеропорту здаються точними, — зазначає видання з посиланням на чиновника.

Водночас, звідки саме ці удари були завдані та яких збитків вони завдали, не уточнюється.



.

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Зокрема, з першого дня масового вторгнення завдаються численні ракетні удари по різних регіонах України. Героїчний спротив українського народу триває вже 23-й день.

Джерело: CNN

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів