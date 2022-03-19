Киев начало затягивать дымом. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n168590-kiev-zatyanulo-dymom-v-mvd-obyasnili-prichiny-poyavlenie-smoga.html

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Смог у Києві почав з’являтися у суботу, 19 березня. Користувачі соцмереж почали писати, що столицю затягує димом і відчувається запах гару.

Деякі кияни почали припускати, що може йтися про дим від бойових вибухів та пожеж. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко озвучив кілька можливих причин, через які в столиці міг з’явитися смог. Про це він написав у Facebook.

Зазначається, що смог міг з’явитися через пожежу на сміттєзвалищі біля Нових Петрівців. Також поширенню диму сприяє безвітряна погода. Денисенко переконує, як тільки вітер з’явиться, то смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється.

Радник глави МВС переконує, що в Чорнобильській зоні все спокійно, а радіаційний фон в нормі.

Станом на 19 березня, за рівнем забрудненого повітря Київ зараз знаходиться на першому місці у світі. Сервіс IQAir опублікував мапу, згідно з якою найбільш тяжка ситуація у південно-західних районах української столиці.

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Нагадаємо, у селі Заворичі Київської області російські військові злочинці обстріляли у церкву. Виникла пожежа, яка знищила храм.