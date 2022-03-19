Разрушенный фашистами РФ Мариуполь. Скриншот с видео

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Фашисти російської федерації продовжують знищувати місто Маріуполь.

Журналісти зуміли показати масштаб руйнувань у Маріуполі через супутникові знімки та безпілотники, які були зроблені 18 березня. Внаслідок бомбардувань на обстрілів з боку окупантів панельні будинки знищені подекуди навпіл. У більшості будинків стіни всуціль чорні від кіптяви. Про це свідчать фото та відео the Guardian та журналіста Buzzfeed News Крістофера Міллера з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies.

Зруйнований драмтеатр не вдалося зняти з повітря через наявність хмар. Але на знімки потрапила велика колона автомобілів, яка рухалася визначеним «зеленим коридором» для евакуації в бік Мангуша й Бердянська.

Тим часом радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі українського телемарафону повідомив, що у Маріуполі ситуація залишається складною. Зараз йдуть бої за маріупольський металургійний комбінат «Азовсталь». Окупанти обстрілами фактично знищили підприємство, яке вважається одне з найбільших в Європі.

За словами Денисенка, рашисти цілеспрямовано знищують промисловість, щоб Україні десятиліттями знадобилося відновлювати заводи і фабрики.

Це особиста вказівка путіна знищити це місто. Одна з його ключових цілей «деіндустріалізація» України, — наголосив він.

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Нагадаємо, відновлювати інфраструктуру в Маріуполі після війни зголосилися вже кілька країн. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що Греція може відбудувати пологовий будинок у Маріуполі, розбомблений 9 березня. А міністр культури Ітадій Даріо Франческіні заявив, що його країна готова допомогти відновити драмтеатр.

Джерела: the Guardian, Buzzfeed News, Maxar Technologies