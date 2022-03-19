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Разведка получила список военных РФ, бомбящих города Украины
Разведка получила список военных рф, бомбящих города Украиныhttps://racurs.ua/n168602-razvedka-poluchila-spisok-voennyh-rf-bombyaschih-goroda-ukrainy.htmlРакурс
Розвідка Міноборони отримала список військових рф, які бомбардують українські міста, села та цивільне населення.
У списку — 406 окупантів. Вказані їхні особисті дані, підрозділи, військові звання, посади, дати народження та особисті номери.
Прес-служба розвідки Міноборониповідомляє, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Розвідники здобули список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) російського міста Морозовськ.
В оприлюдненому списку — 406 російських військових.
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