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Розвідка отримала список військових рф, які бомбардують цивільних

Розвідка отримала список військових рф, які бомбардують міста України

19 бер 2022, 15:24
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Розвідка Міноборони отримала список військових рф, які бомбардують українські міста, села та цивільне населення.

У списку — 406 окупантів. Вказані їхні особисті дані, підрозділи, військові звання, посади, дати народження та особисті номери.

Прес-служба розвідки Міноборониповідомляє, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Розвідники здобули список військовослужбовців 559 бомбардувального авіаційного полку (військова частина 75392) російського міста Морозовськ.

В оприлюдненому списку — 406 російських військових.



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Джерело: Ракурс


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