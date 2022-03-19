Розвідка отримала список військових рф, які бомбардують міста України

Розвідка отримала список військових рф, які бомбардують цивільних

https://racurs.ua/ua/n168602-rozvidka-otrymala-spysok-viyskovyh-rf-yaki-bombarduut-mista-ukrayiny.html

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Розвідка Міноборони отримала список військових рф, які бомбардують українські міста, села та цивільне населення.

У списку — 406 окупантів. Вказані їхні особисті дані, підрозділи, військові звання, посади, дати народження та особисті номери.

Прес-служба розвідки Міноборониповідомляє, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі військові злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.