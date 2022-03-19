КБ «Луч» заявило о пытках директора «Спецоборонмаша» руководителями «Укроборонпрома»

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Конструкторське бюро «Луч» заявило, що директора держкомпанії «Спецоборонмаш» Дениса Сердюка викрали та катували двоє керівників «Укроборонпрому».

Така заява з’явилася на Фейсбук-сторінці КБ 19 березня.

Заступник генерального директора «Укроборонпрому» Роман Забарчук і начальник управління високоточної зброї концерну Андрій Артюшенко, за словами представників КБ «Луч», вимагали від Сердюка інформацію про те, яким військовим підрозділам його компанія передала врятовані під час російського ракетно-бомбового удару ракети та комплектуючі до ракетних комплексів «Скіф», «Корсар», «Вільха», «Нептун» та інформацію щодо місця перебування ключових співробітників «Спецоборонмашу» та КБ «Луч».

Забарчук та Артюшенко також заявили Сердюку, що його викрадення «санкціоноване» гендиректором «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим.

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КБ «Луч» звернулося до Володимира Зеленського та керівників силових органів відреагувати на цю ситуацію, оскільки Забарчук нібито особисто підтверджував, що його родич працює в уряді російської федерації, а Артюшенко за часів Януковича очолював одне з управлінь ЗСУ і сприяв розвалу армії.