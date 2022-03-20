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Террористы в ОРДЛО проводят «мобилизацию» местного населения, фото: РИА «Новости»

«Пушечное мясо» заканчивается — в ОРДО подняли возраст «мобилизованных»

20 мар 2022, 12:13
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Російські окупанти оголосили чергову «мобілізації» на контрольованій ними території Донецької області.

Для цього окупанти, зокрема, підняли граничний вік «мобілізованих» до 65 років. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення базованого на Донеччині так званого 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ.



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Очікується, що подібне рішення буде ухвалене й окупантами, які контролюють окремі районі Луганської області, оскільки з зони дії базованого на Луганщині так званого 2-го армійського корпусу щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат.

Нагадаємо, за даними розвідки, втрати серед «мобілізованих» «новобранців» ОРДЛО сягають 70−80%.

Источник: Ракурс


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