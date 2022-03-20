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Терористи в ОРДЛО проводять «мобілізацію» місцевого населення, фото: РІА «Новости»
«Гарматне м’ясо» закінчується — в ОРДО до 65 років підняли вік «мобілізованих»https://racurs.ua/ua/n168628-garmatne-m-yaso-zakinchuietsya-v-ordo-do-65-rokiv-pidnyaly-vik-mobilizovanyh.htmlРакурс
Російські окупанти оголосили чергову «мобілізації» на контрольованій ними території Донецької області.
Для цього окупанти, зокрема, підняли граничний вік «мобілізованих» до 65 років. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення базованого на Донеччині так званого 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ.
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Очікується, що подібне рішення буде ухвалене й окупантами, які контролюють окремі районі Луганської області, оскільки з зони дії базованого на Луганщині так званого 2-го армійського корпусу щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат.
Нагадаємо, за даними розвідки, втрати серед «мобілізованих» «новобранців» ОРДЛО сягають 70−80%.