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Ракурс
Терористи в ОРДЛО проводять «мобілізацію» місцевого населення, фото: РІА «Новости»

«Гарматне м’ясо» закінчується — в ОРДО до 65 років підняли вік «мобілізованих»

20 бер 2022, 12:13
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Російські окупанти оголосили чергову «мобілізації» на контрольованій ними території Донецької області.

Для цього окупанти, зокрема, підняли граничний вік «мобілізованих» до 65 років. Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

На тимчасово окупованій території Донецької області російськими кураторами оголошено чергову хвилю мобілізації для поповнення базованого на Донеччині так званого 1-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ.



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Очікується, що подібне рішення буде ухвалене й окупантами, які контролюють окремі районі Луганської області, оскільки з зони дії базованого на Луганщині так званого 2-го армійського корпусу щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат.

Нагадаємо, за даними розвідки, втрати серед «мобілізованих» «новобранців» ОРДЛО сягають 70−80%.

Джерело: Ракурс


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