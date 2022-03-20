Потери захватчика на 25-й день войны назвали в Генштабе ВСУ

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Уничтоженная российская техника, фото: Генштаб ВСУ
Потери захватчика на 25-й день войны назвали в Генштабе ВСУhttps://racurs.ua/n168630-poteri-zahvatchika-na-25-y-den-voyny-nazvali-v-genshtabe-vsu.htmlРакурс
Російські загарбники за період з початку масштабного нападу на Україну 24 лютого орієнтовно втратили вже 14,7 тис. особового складу.
Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог втратив:
- 476 танків;
- 1 тис. 487 бойових броньованих машин;
- 230 артилерійських систем;
- 74 одиниці РСЗВ;
- 44 одиниці засобів ППО;
- 96 літаків;
- 118 гелікоптерів;
- 947 одиниць автомобільної техніки;
- три кораблі/катери;
- 60 цистерн з ПММ;
- 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 12 одиниць спеціальної техніки.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають у Генштабі..
Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни провалилися. Україна вже 25-й день протистоїть масштабній російській агресії.