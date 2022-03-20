Втрати загарбника на 25-й день війни назвали в Генштабі ЗСУ

Знищена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168630-vtraty-zagarbnyka-na-24-y-den-viyny-nazvaly-v-genshtabi-zsu.html

Ракурс

Російські загарбники за період з початку масштабного нападу на Україну 24 лютого орієнтовно втратили вже 14,7 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог втратив:

476 танків;

1 тис. 487 бойових броньованих машин;

230 артилерійських систем;

74 одиниці РСЗВ;

44 одиниці засобів ППО;

96 літаків;

118 гелікоптерів;

947 одиниць автомобільної техніки;

три кораблі/катери;

60 цистерн з ПММ;

21 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

12 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають у Генштабі.



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Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни провалилися. Україна вже 25-й день протистоїть масштабній російській агресії.