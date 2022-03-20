Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищена російська техніка, фото: Генштаб ЗСУ

Втрати загарбника на 25-й день війни назвали в Генштабі ЗСУ

20 бер 2022, 13:38
999

Російські загарбники за період з початку масштабного нападу на Україну 24 лютого орієнтовно втратили вже 14,7 тис. особового складу.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог втратив:

  • 476 танків;
  • 1 тис. 487 бойових броньованих машин;
  • 230 артилерійських систем;
  • 74 одиниці РСЗВ;
  • 44 одиниці засобів ППО;
  • 96 літаків;
  • 118 гелікоптерів;
  • 947 одиниць автомобільної техніки;
  • три кораблі/катери;
  • 60 цистерн з ПММ;
  • 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 12 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, — зазначають у Генштабі.



.

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Росія 24 лютого розпочала масштабний напад на Україну. Завдяки героїчному опору українського народу плани ворога зі швидкого захоплення країни провалилися. Україна вже 25-й день протистоїть масштабній російській агресії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів