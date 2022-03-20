володимир путін, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n168629-otruiennya-chy-neschasnyy-vypadok-sposoby-vidstoronennya-putina-shukaie-elita-rf.html

Ракурс

У росії в середовищі бізнесово-політичної еліти формується група опозиційних до володимира путіна впливових осіб, яка розглядає можливість відсторонення президента країни-агресора, щоб якнайшвидше поновити економічні зв’язки із Заходом, зруйновані через війну в Україні.

Про це сьогодні, 20 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що частина представників політеліти рф розглядає як наступника путіна директора фсб Олександра Бортникова.

Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора через фатальні прорахунки у війні проти Україні — саме його відомство відповідало за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

«Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша „випадковість“», — наголошують у розвідці.

У ГУР не виключають, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» місця розташування чеченських підрозділів на півночі Києва.

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Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ, — вважають у ГУР.

Нагадаємо, нещодавно Сенат США визнав путіна воєнним злочинцем.