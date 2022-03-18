Путін продовжить погрожувати ядерною зброєю - Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n168572-putin-bude-y-nadali-mahaty-yadernou-dubynou-bloomberg.html

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Пентагон вважає, що росія погрожуватиме Заходу ядерною зброєю, якщо Україна продовжуватиме опір, який у поєднанні із санкціями виснажує рф.

Агенція Bloomberg повідомляє з посиланням на Пентагон, що невдачі російської армії в Україні поставили під сумнів заяви російського військово-політичного керівництва про надсучасне озброєння збройних сил рф.

За даними Агентства оборонної розвідки Пентагону, така тактика — наслідок провалу першого плану війнив Україні, адже її економічні наслідки з часом послаблять звичайну військову силу Росії.

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Росія, ймовірно, буде все більше покладатися на свій ядерний засіб стримування, щоб повідомити Заходу та продемонструвати силу своїй внутрішній і зовнішній аудиторії, — йдеться в новій оцінці DIA, яку підготовили для комітету з питань збройних сил Палати представників.

Нагадаємо, що 27 лютого, вже на четвертий день агресії рф в Україні, путін наказав шойгу привести сили ядерного стримування у підвищену бойову готовність. Оглядачі вважали, що у такий спосіб російський терорист намагався стримати Захід від прямої військової підтримки Києва.