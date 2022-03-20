Кремль отправил в Украину новых террористов для убийства Зеленского

https://racurs.ua/n168635-kreml-otpravil-v-ukrainu-novyh-terroristov-dlya-ubiystva-zelenskogo.html

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Росія перекидає в Україну терористів з метою ліквідації вищого військово-політичного керівництва.

Путін хоче вбити президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців — ліквідація вищого військово-політичного керівництва України, — заявили в розвідці.

Зазначається, що путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів, — підкреслили в ГУР.



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У розвідці зазначили, що українській армії, спецслужбам і правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Захисник готові до відсічі агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху.

Нагадаємо, російська еліта розглядає можливість відсторонення президента рф володимира путіна шляхом отруєння, раптової хвороби, нещасного випадку.