Мариуполь впервые обстреляли с кораблей рф – «Азов»

https://racurs.ua/n168634-mariupol-vpervye-obstrelyali-s-korabley-rf-azov.html

Ракурс

Маріуполь продовжує перебувати в облозі окупантів. 20 березня місто обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту росії.

Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал. Про це повідомляє полк «Азов».

Місто Маріуполь було обстріляно чотирма кораблями військово-морського флоту Росії. Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів, — йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, 19 березня російські війська скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося близько 400 цивільних людей — жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди.

Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя.