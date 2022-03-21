У путина заявили, что во время переговоров обстрелы Украины продолжатся

https://racurs.ua/n168660-u-putina-zayavili-chto-vo-vremya-peregovorov-obstrely-ukrainy-prodoljatsya.html

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Переговори України та росії заплановані на 21 березня у форматі відеоконференції, заявили в Кремлі.

Прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков заявив, що режим припинення вогню не діятиме на час перемовин з українською стороною. Про це російський фашист сказав на брифінгу 21 березня.

Ні. Справа в тому, що зупинка операції, будь-яка зупинка, використовується … підрозділами для перегрупування, щоб продовжувати атаки на російських військових, — прокоментував пєсков.

Тим часом у росії, яка розв’язала криваву повномасштабну війну в Україні, різко впав курс рубля в обмінниках. Але купити його там не можна — обмінні пункти спорожніли.

Зараз на «чорному» російському ринку за один долар дають 300 рублів. Це майже в чотири рази більше, ніж до початку війни проти України.

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А ось в обмінниках «зелених» зовсім немає. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.