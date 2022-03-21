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Ракурс
Яхту Абрамовича блокировала в Турции юношеская команда украинцев

Яхту Абрамовича блокировала в Турции юношеская команда украинцев (ВИДЕО)

21 мар 2022, 22:29
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У порт турецького міста Бодрум зайшла яхта російського мільярдера Романа Абрамовича Solaris. Цьому намагалася завадити юнацька команда українських яхтсменів.

Юні одесити тренувалися у турецькому Бодрумі, дізналися, що яхта близького до путіна олігарха десь поруч, і спробували завадити їй зайти до порту.

Турецька поліція все ж допомогла яхті пришвартуватися. За якийсь час до спортсменів звернулася берегова охорона. Вона заявила, що їхня акція незаконна і змусила припинити блокування.

В мережі опублікували відеозапис блокування яхти Абрамовича від учасників з Одеси.

Директор Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков повідомив у коментарі «Суспільному», що серед тих, хто блокував яхту Абрамовича, діти 10−18 років. Вони приїхали до Туреччини на змагання.



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13 березня 2022 року російський олігарх Абрамович, який потрапив у списки санкцій Великої Британії, перегнав свою яхту з Іспанії до Чорногорії, а потім до Туреччини.

Раніше «Українська правда» повідомляла, що інша яхта Абрамовича (Еclipse), яку вже два тижні переганяють з Карибських островів у безпечну юрисдикцію, прямує до Туреччини.

Источник: Ракурс


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