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Оккупанты убили 117 украинских детей – Офис генпрокурора

Оккупанты убили 117 украинских детей — Офис генпрокурора

22 мар 2022, 10:40
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Станом на ранок 22 березня в Україні внаслідок збройної агресії рф загинуло 117 дітей, понад 155 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Київській — 58, Харківській — 40, Чернігівській — 31, Донецькій — 30, Миколаївській — 24, місті Києві — 16, Житомирській — 15, Херсонській — 15 та Сумській — 14 областях, — повідомив Офіс генпрокурора.

Крім того, в результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйновано повністю.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Також зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.



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Ці дані не є остаточними, враховуючи відсутність можливості огляду місць обстрілу в місцях, де тривають активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Источник: Ракурс


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