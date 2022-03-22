Окупанти вбили 117 українських дітей – Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n168697-okupanty-vbyly-117-ukrayinskyh-ditey-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Станом на ранок 22 березня в Україні внаслідок збройної агресії рф загинуло 117 дітей, понад 155 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Київській — 58, Харківській — 40, Чернігівській — 31, Донецькій — 30, Миколаївській — 24, місті Києві — 16, Житомирській — 15, Херсонській — 15 та Сумській — 14 областях, — повідомив Офіс генпрокурора.

Крім того, в результаті бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйновано повністю.

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в Києві.

Також зруйновано понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об'єкти, бібліотеки.

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