Зруйнований обстрілами будинок. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168691-kilkist-poshkodjenyh-rashystamy-budynkiv-v-ukrayini-nazvaly-v-dsns.html

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Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення в Україну завдали масштабних руйнувань інфраструктурі та цивільним об'єктам. Загарбники частково пошкодили близько 3 тис. 780 житлових будинків і повністю знищили 651 будинок. Про це заявив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, який транслювався в YouTube.

За словами представника ДСНС, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг заподіяної шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя. Крім того, ці дані не стосуються окупованих територій. Тому масштаби руйнувань житлових будинків значно більші.

Примуш наголосив, що Держслужба з надзвичайних ситуацій вже розробляє плани з відновлення цивільної інфраструктури України, яку зруйнували рашисти.

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Нагадаємо, у ДСНС повідомляли, що на початку березня російські окупанти створили гуманітарну катастрофу в Бучанському районі Київської області. Загарбники блокували всі можливі шляхи підвозу води, харчів та медикаментів, майже тиждень у вказаних населених пунктах відсутнє життєзабезпечення населення.