Зеленський розповів, про що готовий говорити з путіним. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n168690-zelenskyy-rozpoviv-pro-scho-gotovyy-govoryty-z-putinym.html

Ракурс

Український президент Володимир Зеленський розповів, про що готовий говорити з главою російської федерації путіним.

За словами глави держави, питання повернення під український контроль окупованих Криму й Донбасу — це «важка історія для всіх». У ході зустрічі необхідно зробити цей перший крок, який передбачає гарантії безпеки та закінчення війни. Український лідер готовий піднімати це питання. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю «Суспільному».

Але я впевнений, що це рішення буде не в цю зустріч. Тому що, якщо бути повністю відвертим, й у питаннях гарантії безпеки ми будемо говорити про конституційні зміни, зміни українського законодавства. А якщо ми будемо про це говорити, то це у будь-якому випадку буде вирішуватись не тільки президентом. Цей достатньо довгий процес буде вирішуватись і Радою, і народом України, — зазначив він.



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Президент відзначив, що у випадку зустрічі з путіним «прямо зараз» не було б жодних «закликів та історичних промов». Зеленський додав, що путін «знищуючи нас, знищує себе».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми росії є неприйнятними для України. Глава держави наголосив, що вони можуть бути прийняті лише у разі знищення України.