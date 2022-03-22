На Сумщині сотні солдат рф відмовились воювати. Фото: bbc

https://racurs.ua/ua/n168689-na-sumschyni-sotni-okupantiv-vidmovylys-vouvaty-y-zalyshyly-rayon-genshtab.html

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ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони вже 27 добу ведуть активні бойові дії проти російського ворога.

В Охтирському районі Сумської області російські військовослужбовці не захотіли воювати. Близько 300 окупантів відмовились виконувати наказ та на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції. Про це 22 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Також зазначається, що підрозділи російських загарбників, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічною скрутною залишається ситуація з пальним. Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.

Окупанти намагаються проводити так звану мобілізацію в ОРДЛО. Однак більшість цивільних не має бажання брати до рук зброю та переховується від бойовиків.

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У Генштабі додали, що 21 березня Повітряні сили та ППО уразили понад дев’ять повітряних цілей ворога. Це один літак, шість БПЛА та два вертольоти, кількість збитих ракет уточняється. Також ЗСУ відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, вісім БМП, два МТЛБ, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Втрати особового складу ворога склали близько 300 осіб. А оборонці Маріуполя знищили патрульний катер «Раптор» та комплекс радіоелектронної боротьби «Леєр-3».

Нагадаємо, в Офісі президента заявили, що з 24 лютого по 21 березня українська сторона знищила три ударні армії противника і одну повітряну. Тобто втрати російської сторони можна оцінити в чотири армії як оперативно-стратегічні з'єднання.