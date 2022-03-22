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Ракурс
Разрушенный, но освобожденный от оккупантов Макаров. Фото: Нацполиция

Разрушенный, но освобожденный от оккупантов Макаров показали на видео

22 мар 2022, 12:56
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Місто Макарів у Київській області 22 березня звільнили від російських окупантів.

Кожний другий житловий будинок у цьому населеному пункті пошкоджений, або знищений. Також ворожий снаряд попав у відділення поліції у Макарові. Попри те, що будівлі відділення уже фактично немає, поліція продовжує працювати у місті. Про це голова поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив у Facebook.

Багатостраждальний Макарів. Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян, — зазначив він.

Нєбитов додав, що голова Макарівської об'єднаної територіальної громади перебиває на місці. Тим часом рашисти продовжують обстрілювати місто.



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Нагадаємо, місто Маріуполь у російській облозі показали на супутникових знімках. На кадрах показують позиції ворожої артилерії на північний схід від міста та дим, що піднімається від палаючих житлових будинків.

Источник: Ракурс


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