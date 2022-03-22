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Ракурс
Хуже, чем в Чечне – перехвачен разговор оккупантов под Николаевом (ВИДЕО)

Хуже, чем в Чечне — перехвачен разговор оккупантов под Николаевом (ВИДЕО)

22 мар 2022, 15:43
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Російська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, і воює в Україні вже 27-й день, зазнає поразки та перебуває в облозі.

Окупант розповідає, що на четвертий день війни генерал пообіцяв їм, що бойові дії в Україні закінчаться за лічені години. Про це свідчать розмови російських окупанта, перехоплені СБУ.

Рашисти їхали в Україну, щоб переможно пройти містами як на параді. Але зараз їх взяли в облогу, тому нинішнє «завдання йти на Миколаїв» вважають нереальним.

Окупанти нарікають, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які викопали самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять.

Навіть у Чечні свого часу такого не було. Набагато було… Хоча ясно було, — бідкається окупант.



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Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського військового, з якої зрозуміло, що загарбники вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку в тил.

Источник: Ракурс


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