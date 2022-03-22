Разведка обнародовала список танкистов-военных преступников рф

Разведка обнародовала список танкистов рф. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n168707-razvedka-obnarodovala-spisok-tankistov-voennyh-prestupnikov-rf.html

Ракурс

Список російських військових злочинців здобула українська розвідка.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців першого танкового полку другої гвардійської таманської мотострілецької дивізії (в/ч 58198). Ці танкісти скоюють воєнні злочини проти українського народу. Про це ГУР 22 березня повідомило у Facebook.

За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності, — зазначили в розвідувальному управлінні.



.



Список розміщений у коментарях до допису. Тут вказуються імена офіцерського складу, кулеметників, стрілків, водіїв бойових машин, командирів танків, навідників та усіх тих, хто скоює воєнні злочини українців, знищують міста та села.

Нагадаємо, 21 березня українська військова розвідка оприлюднила список реактивно-артилерійського дивізіону 205 окремої мотострілецької козачої бригади ставропольського краю рф, що воює в Україні. У списку вказуються імена 32 офіцерів і солдатів із персональними даними та адресами.