Гірше, ніж у Чечні – перехоплено розмову окупантів під Миколаєвом (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168713-girshe-nij-u-chechni-perehopleno-rozmovu-okupantiv-pid-mykolaievom-video.html

Ракурс

Російська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, і воює в Україні вже 27-й день, зазнає поразки та перебуває в облозі.

Окупант розповідає, що на четвертий день війни генерал пообіцяв їм, що бойові дії в Україні закінчаться за лічені години. Про це свідчать розмови російських окупанта, перехоплені СБУ.

Рашисти їхали в Україну, щоб переможно пройти містами як на параді. Але зараз їх взяли в облогу, тому нинішнє «завдання йти на Миколаїв» вважають нереальним.

Окупанти нарікають, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які викопали самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять.

Навіть у Чечні свого часу такого не було. Набагато було… Хоча ясно було, — бідкається окупант.



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Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського військового, з якої зрозуміло, що загарбники вже не вірять у швидке завершення війни в Україні, а хорошою новиною вважають свою відправку в тил.