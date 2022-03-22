Фашисти рф розігнали мирний мітинг у Херсоні. Фото: Суспільне

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Мирний мітинг у Херсоні знову роздратував нацистських окупантів з росії.

Місцеві мешканці 22 березня влаштували демонстрацію, але озброєні до зубів військові російської федерації так налякалися, беззбройних херсонців, що вдалися до радикальних дій. Рашисти застосували проти беззбройних людей сльозогінний газ. Про це повідомляє «Суспільне Херсон».

Коли дим розвіявся частина херсонців повернулась на площу.

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Нагадаємо, у Херсоні регулярно проходять мітинги за Україну й проти окупації росією. Демонстрація в тимчасово окупованому місті 21 березня завершився стріляниною та пораненням цивільних. Пораненого в ногу мітингувальника госпіталізували. Також очевидці повідомляють про кількох затриманих херсонців.

Джерело: «Суспільне Херсон»