Нормализацию отношений с путиным исключили в правящей партии Германии

Владимир путин, фото: ТСН

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Нормалізація відносин Німеччини з росією виключена, поки останню очолює володимир путін.

Про це заявив співголова правлячої партії СДПГ Ларс Клінгбайль в інтерв’ю виданню Bild.

Чого я не бачу, то це того, що в якийсь момент ми знову сидітимемо за одним столом з володимиром путіним у нормальних стосунках. Цей час минув! — наголосив Клінгбайль.

Політик додав, що економічні санкції проти РФ, постачання зброї для України та відмова від російських енергоносіїв сильно вдарять по путіну, який не очікував єдиної реакції Заходу.

Я вважаю, що ця війна оголосила кінець путіна, — заявив Клінгбайль.

На його думку, президент країни-агресора почне втрачати підтримку у власному уряді та спецслужбах і армії. За словами Клінгбайля, путін веде «свою країну прямо в біду».

Але спочатку «жорстокі вбивства в Україні треба негайно припинити», наголошує політик.

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Він зазначив, що цього тижня ЄС погодить п’ятий пакт санкцій проти рф, але не уточнив, чи буде там заборона на російські енергоносії.

Джерело: Bild