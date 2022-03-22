Нормализацию отношений с путиным исключили в правящей партии Германии

Нормализацию отношений с путиным исключили в правящей партии Германииhttps://racurs.ua/n168723-normalizaciu-otnosheniy-s-putinym-iskluchili-v-pravyaschey-partii-germanii.htmlРакурс
Нормалізація відносин Німеччини з росією виключена, поки останню очолює володимир путін.
Про це заявив співголова правлячої партії СДПГ Ларс Клінгбайль в інтерв’ю виданню Bild.
Чого я не бачу, то це того, що в якийсь момент ми знову сидітимемо за одним столом з володимиром путіним у нормальних стосунках. Цей час минув! — наголосив Клінгбайль.
Політик додав, що економічні санкції проти РФ, постачання зброї для України та відмова від російських енергоносіїв сильно вдарять по путіну, який не очікував єдиної реакції Заходу.
Я вважаю, що ця війна оголосила кінець путіна, — заявив Клінгбайль.
На його думку, президент країни-агресора почне втрачати підтримку у власному уряді та спецслужбах і армії. За словами Клінгбайля, путін веде «свою країну прямо в біду».
Але спочатку «жорстокі вбивства в Україні треба негайно припинити», наголошує політик.
Він зазначив, що цього тижня ЄС погодить п’ятий пакт санкцій проти рф, але не уточнив, чи буде там заборона на російські енергоносії.
Джерело: Bild