В Беларуси заявили о «ликвидации резидентуры» в посольстве Украины

Лукашенковские силовики заявили о «ликвидации резидентуры» в украинском посольстве, скриншот видео

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У КГБ Білорусі заявили про нібито «ліквідацію резидентури» в українському посольстві.

У білоруському відомстві стверджують, що принаймні 10 співробітників посольства (тобто майже половина всього штату), були «кадровими співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби зовнішньої розвідки України», повідомляє Telegram-канал Nexta.

Що саме мається на увазі під «ліквідацією резидентури», білоруські силовики не уточнили. Також немає повідомлень про висилання з країни українських дипломатів.

У МЗС України вже відреагували на ці звинувачення.

Білоруська сторона записала в «шпигуни» співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ, — зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко. — До війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками Білорусі. Таку діяльність навряд можна назвати «під прикриттям».

За словами Ніколенка, у МЗС України сподіваються, що такі недружні заяви білоруських посадовців не спрямовані посилення антиукраїнської істерії в Білорусі задля виправдання підтримку збройної агресії рф проти нашої держави.

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