Дмитрий Кулеба, фото: ТСН

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Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відреагував на скандал зі звільненням у німецькому Баден-Бадені працівника одного з ресторанів, який оприлюднив відеозвернення до росіян через війну рф проти України.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці міністра в соціальній мережі Фейсбук.

Одесита Ігоря Голода, який працював в місцевому ресторані Rizzi, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну росії проти України, — зазначив Кулеба.

За словами міністра, керівництву орієнтованого на російськомовне населення Баден-Бадена ресторану не сподобалася правда про тисячі загиблих мирних українських громадян.

Rizzi, ви у Баден-Бадені переживаєте за свою репутацію в очах російськомовних клієнтів. А мали би зрозуміти, що саме зараз вашій репутації настав кінець, — наголосив Кулеба. — І навіть найефективніші німецькі засоби для миття не змиють з ваших рук і з вашого ресторану кров безневинно вбитих.

Також міністр додав, що МЗС вже заберпечує звільненого українця Голода необхідною консульською допомогою.

Ми надали правову консультацію, на зв‘язку з адвокатом та мерією міста, аби захистити законні інтереси українського працівника. І ми не відступимо, допоки він потребуватиме нашої допомоги, — зазначив міністр.



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