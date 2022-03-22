Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украину упростили завоз гуманитарной помощи, фото: «Слово и Дело»

Завоз гуманитарной помощи в Украину упростил Кабмин — детали

22 мар 2022, 22:09
999

В Україні спростили процедуру проходження гуманітарної допомоги з-за кордону.

Відповідну постанову сьогодні, 22 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що тепер для завезення гуманітарної допомоги потрібен буде лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко.

Вказуємо відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все, — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр розповів, як за новими правилами потрібно вказувати отримувача:

  • якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство;
  • якщо це допомога конкретній громаді — потрібно вказувати її отримувачем і везти тому, кому ця допомога призначена.

Також скасовується товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою.

Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Без будь-яких обмежень, — зазначив прем'єр. — Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завезти гуманітарний вантаж.

Шмигаль додав, що вже є домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну — Польщею, Словаччиною, Австрією, Угорщиною, Румунією, Німеччиною, Італією, Литвою, Латвією, Естонією, Словенією, Молдовою, Чехією та Туреччиною.

Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни, — зазначив прем'єр. — Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.



.

Дякуємо тисячам водіїв, пакувальників та волонтерів, які щодня працюють, аби гуманітарні вантажі отримували наші люди по всій країні. Разом ми сила. Разом ми переможемо, — наголосив Шмигаль.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров