В Україну спростили завезення гуманітарної допомоги, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n168724-zavezennya-gumanitarnoyi-dopomogy-v-ukrayinu-sprostyv-uryad-detali.html

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В Україні спростили процедуру проходження гуманітарної допомоги з-за кордону.

Відповідну постанову сьогодні, 22 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що тепер для завезення гуманітарної допомоги потрібен буде лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко.

Вказуємо відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все, — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр розповів, як за новими правилами потрібно вказувати отримувача:

якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство;

якщо це допомога конкретній громаді — потрібно вказувати її отримувачем і везти тому, кому ця допомога призначена.

Також скасовується товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою.

Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Без будь-яких обмежень, — зазначив прем'єр. — Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завезти гуманітарний вантаж.

Шмигаль додав, що вже є домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну — Польщею, Словаччиною, Австрією, Угорщиною, Румунією, Німеччиною, Італією, Литвою, Латвією, Естонією, Словенією, Молдовою, Чехією та Туреччиною.

Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни, — зазначив прем'єр. — Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн.



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