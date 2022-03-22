Завезення гуманітарної допомоги в Україну спростив уряд — деталіhttps://racurs.ua/ua/n168724-zavezennya-gumanitarnoyi-dopomogy-v-ukrayinu-sprostyv-uryad-detali.htmlРакурс
В Україні спростили процедуру проходження гуманітарної допомоги з-за кордону.
Відповідну постанову сьогодні, 22 березня, ухвалив Кабмін. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначається, що тепер для завезення гуманітарної допомоги потрібен буде лише один документ — декларація, яка заповнюється дуже швидко.
Вказуємо відправника, отримувача, фактичне місце розвантаження, вид допомоги. Це все, — зазначив Шмигаль.
Також прем'єр розповів, як за новими правилами потрібно вказувати отримувача:
- якщо це гуманітарна допомога державі Україна, то спрямувати її можна на ВЦА чи профільне міністерство;
- якщо це допомога конкретній громаді — потрібно вказувати її отримувачем і везти тому, кому ця допомога призначена.
Також скасовується товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою.
Це означає, що можна везти всі легальні товари, які ви заявляєте, як гуманітарну допомогу. Без будь-яких обмежень, — зазначив прем'єр. — Тепер не потрібно отримувати будь-які довідки від ВЦА чи інших органів влади, аби завезти гуманітарний вантаж.
Шмигаль додав, що вже є домовленості з 14 європейськими країнами щодо бездозвільного проїзду для перевізників гуманітарних вантажів в Україну — Польщею, Словаччиною, Австрією, Угорщиною, Румунією, Німеччиною, Італією, Литвою, Латвією, Естонією, Словенією, Молдовою, Чехією та Туреччиною.
Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни, — зазначив прем'єр. — Низка країн ЄС також звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн..
Дякуємо тисячам водіїв, пакувальників та волонтерів, які щодня працюють, аби гуманітарні вантажі отримували наші люди по всій країні. Разом ми сила. Разом ми переможемо, — наголосив Шмигаль.