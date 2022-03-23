Ввести энергоэмбарго рф призвали в ЕС – кто выступает против

https://racurs.ua/n168728-vvesti-energoembargo-rf-prizvali-v-es-kto-vystupaet-protiv.html

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Енергетичне ембарго рф обговорюють в Європейському Союзі. Це питання викликає суперечку, оскільки проти заборони на постачання російської нафти виступають Німеччина та Нідерланди, пише Reuters.

Разом з тим, як пише ВВС, канцлер Німеччини Олаф Шольц, навпаки, закликав припинити імпорт російських вуглеводнів. З його слів, Берлін повинен позбутися залежності від імпорту нафти, газу та вугілля рф. До цього Німеччина завжди виступала проти ембарго на вуглеводні.

Раніше очільникам МЗС країн Євросоюзу не вдалося домовитися щодо санкцій проти енергетичного сектору росії.

Питання нафтового ембарго — це не питання, хочемо ми чи не хочемо, а питання, наскільки ми залежимо від нафти, — заявляла раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Водночас Італія, яка залежить від російського газу, апелює до і без того високих цін на енергоносії. Санкції з вугілля є «червоною лінією» для Німеччини, Польщі та Данії. При цьому є табір, для яких недоторканна нафта, зокрема Нідерланди.

Чому Європа має дати путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу для використання європейських портів? Чи більше часу для використання несанкціонованих російських банків у Європі? Настав час відключити харчування, — написав у Twitter міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.



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Серед іншого у Брюсселі обговорюють санкції, що включають закриття лазівок у трастових фондах, якими користуються олігархи, закриття портів ЄС для кораблів рф і відключення більшої кількості російських банків від SWIFT.

Усі ці питання обговорюватимуться 24 березня, коли президент США Джо Байден перебуватиме у Брюсселі для переговорів з НАТО, ЄС та членами «Великої сімки».