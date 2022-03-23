У Лукашенко уверяют, что не будут вторгаться в Украину – Нас пытаются втянуть

https://racurs.ua/n168738-u-lukashenko-uveryaut-chto-ne-budut-vtorgatsya-v-ukrainu-nas-pytautsya-vtyanut.html

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Вооруженные силы Беларуси не намерены присоединяться к российскому вторжению в Украину, заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

По его словам, руководство Беларуси не допустит «втягивания» ее «в какие-то военные конфликты». Об этом представитель диктатора Лукашенко сказал в эфире белорусского канала СТВ

Я вам официально заявляю… Мы очень не хотим и сожалеем о том, что происходит сегодня на территории нашей соседской, братской страны — Украины. Мы не имеем права этого допустить… Нас пытаются втянуть, пытаются втянуть нашу страну в эти военные действия. Беларусь никогда не преследовала агрессивных целей. Всегда была площадкой мира и добра, — заявил госсекретарь белорусского Совбеза.

Напомним, по данным украинской разведки, вероятность вторжения Беларуси в Украину является высокой и 5 тыс. военных уже готовы пересечь границу в любой момент.

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По данным сотрудника украинской спецслужбы, руководитель Совбеза Беларуси Вольфович находится «под оперативным управлением России». Войска соседней страны могут атаковать Волынскую область.

22 марта пресс-служба Министерства обороны Беларуси сообщила, что десантники 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады были отведены от границы с Украиной и вернулись в пункт постоянной дислокации.