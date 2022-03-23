Полиция возобновляет работу в Ирпене, начинается зачистка от диверсантов

Полиция возобновляет работу в Ирпене, начинается зачистка от диверсантовhttps://racurs.ua/n168744-policiya-vozobnovlyaet-rabotu-v-irpene-nachinaetsya-zachistka-ot-diversantov.htmlРакурс
Правоохоронці відновлюють роботу в Ірпені Київської області. Зокрема, для цього залучать бійців полку поліції особливого призначення Київщини.
Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз — евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.
Також спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста.
Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, начальник Київської ОВА генерал-лейтенант Олександр Павлюк 22 березня повідомив, що Київ залишається великою проблемою для ворога — і війська РФ зроблять усе, щоб зайти до столиці.
За його словами, поки що Буча і Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.
Там поки що жодних ми дій зробити не можемо. Нам треба утримати противника в його спробах перейти річку Ірпінь і перейти в наступ на Київ, — сказав він.