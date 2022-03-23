Поліція відновлює роботу в Ірпені, починається зачистка від диверсантів

https://racurs.ua/ua/n168744-policiya-vidnovluie-robotu-v-irpeni-pochynaietsya-zachystka-vid-dyversantiv.html

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Правоохоронці відновлюють роботу в Ірпені Київської області. Зокрема, для цього залучать бійців полку поліції особливого призначення Київщини.

Розпочинаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз — евакуація мирних мешканців, які ще досі залишаються в Ірпені. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції.

Також спецпризначенці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами та допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста.

Російські окупанти й далі нещадно обстрілюють Ірпінь. Але поліцейські продовжують служити, захищати та допомагати мирним людям мирного міста, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, начальник Київської ОВА генерал-лейтенант Олександр Павлюк 22 березня повідомив, що Київ залишається великою проблемою для ворога — і війська РФ зроблять усе, щоб зайти до столиці.

За його словами, поки що Буча і Гостомель, північно-західні передмістя Києва, перебувають під окупацією.

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