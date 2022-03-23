Заводы в Мариуполе не будут работать под оккупацией рф – Ахметов

https://racurs.ua/n168743-zavody-v-mariupole-ne-budut-rabotat-pod-okkupaciey-rf-ahmetov.html

Ракурс

Рінат Ахметов, український мільярдер, заявив, що його металургійні підприємства у Маріуполі не працюватимуть під російською окупацією.

Металургійний магнат повідомив The Wall Street Journal, що обидва заводи знаходяться під контролем України, але вони тимчасово закриті.

Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомбардують заводи. За жодних умов ці заводи не працюватимуть під російською окупацією, — заявив він.

У місті, яке вже майже місяць є епіцентром бойових дій на півдні України, є два великі металургійні заводи: «Азовсталь» та металургійний комбінат імені Ілліча. На них працювали близько 40 тис. людей.

Нагадаємо, Маріуполь, в якому перед війною залишилося від 350 тис. до 400 тис. осіб, щодня зазнає атак і бомбардувань. На місто щодня скидають від 50 до 100 бомб. За даними української влади, 80−90% Маріуполя знищено.

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Багато жителів міста тижнями ховалися у підвалах. Кількість загиблих невідома. Померлих навіть не могли нормально поховати.

Джерело: The Wall Street Journal