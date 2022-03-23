Военные Беларуси просят украинские власти взять их в плен в случае войны – ВСУ

https://racurs.ua/n168752-voennye-belarusi-prosyat-ukrainskie-vlasti-vzyat-ih-v-plen-v-sluchae-voyny-vsu.html

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Білорусь офіційно може приєднатися до російського наступу на Україні. Білоруські військові вже почали зв’язуватись з представниками нашої влади, з проханням взяти їх у полон у разі війни.

Про це повідомив прес-офіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі «UA:Разом».

Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади та будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон, — заявив він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь найближчим часом може приєднатися до війни росії проти України.

У кремлі як «винагороду» білорусам пропонують 1−1,5 тис. дол. на місяць та пільгове навчання у російських вишах.

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Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії армії білорусі та Гомельській прикордонній групі. Попри це серед білоруських військових дуже низький рівень мотивації.



