Військові Білорусі просять українську владу взяти їх у полон у разі війни – ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n168752-viyskovi-bilorusi-prosyat-ukrayinsku-vladu-vzyaty-yih-u-polon-u-razi-viyny-zsu.html

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Білорусь офіційно може приєднатися до російського наступу на Україні. Білоруські військові вже почали зв’язуватись з представниками нашої влади, з проханням взяти їх у полон у разі війни.

Про це повідомив прес-офіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі «UA:Разом».

Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади та будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон, — заявив він.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Білорусь найближчим часом може приєднатися до війни росії проти України.

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У кремлі як «винагороду» білорусам пропонують 1−1,5 тис. дол. на місяць та пільгове навчання у російських вишах.

Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії армії білорусі та Гомельській прикордонній групі. Попри це серед білоруських військових дуже низький рівень мотивації.