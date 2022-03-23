Перехоплено розмову генерала-полковника рф, який знищує Маріуполь (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168751-perehopleno-rozmovu-generala-polkovnyka-rf-yakyy-znyschuie-mariupol-video.html

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За облогою Маріуполя стоїть генерал-полковник Михайло Мізінцев. Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило його розмову.

Українські розвідники звертають увагу на те, що саме Мізінцев віддав злочинні накази бомбити пологовий будинок, драмтеатр, дитячу лікарню та житлові будинки у мирному Маріуполі.

Михайло Мізінцев — генерал-полковник, начальник національного центру управління обороною російської федерації, моральний виродок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців, — коментує особу воєнного злочинця управління розвідки.

Під час однієї із перехоплених розмов можна почути, як російський генерал віддає накази підлеглим, різко критикує роботу російських солдатів, називаючи їх «ублюдками», «мразями» та «гадьонишами».

Російського генерала, який стирав з лиця землі сирійські міста, а тепер командує облогою Маріуполя, обіцяють знайти навіть у Росії та покарати за всі злочини проти людяності.

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Нагадаємо, з 1 березня місто перебуває у блокаді російських окупаційних військ. Фашисти рф застосували тактику облоги міста з блокуванням доставки гуманітарної допомоги. Також рашисти незаконно вивозили жителів Маріуполя на територію росії та ОРДЛО.