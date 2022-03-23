Розстріляне місто - як зараз виглядає Маріуполь

https://racurs.ua/ua/n168746-rozstrilyane-misto-yak-zaraz-vyglyadaie-mariupol-video.html

Ракурс

Військовослужбовці з полку «Азов», які боронять Маріуполь від російських фашистів, показали, як зараз виглядає заблоковане військовими злочинцями рф місто.

Наче мертве, розстріляне ворогом місто… Але воно ще живе. Там дихають люди — голодні, у підвалах догораючих будинків. Їхні серця ще б’ються під завалами з надією на порятунок. Наш Маріуполь продовжує відчувати біль від авіабомб і артилерії. Він усе ще живий організм, який чекає на порятунок, — йдеться в описі.



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Нагадаємо, з 1 березня місто перебуває у блокаді російських окупаційних військ. Станом на 14 березня кількість загиблих мешканців Маріуполя становила понад 2,3 тис. осіб. Фашисти рф застосували тактику облоги міста з блокуванням доставки гуманітарної допомоги. Також рашисти незаконно вивозили жителів Маріуполя на територію росії та ОРДЛО.

9 березня на Маріупольський пологовий будинок № 2 російські літаки скинули декілька бомб. Внаслідок авіаудару загинуло троє осіб, ще сімнадцять — постраждало. 16 березня фашисти рф скинули бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися мирні жителі.