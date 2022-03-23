Nestle зупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik в росії

https://racurs.ua/ua/n168750-nestle-zupynyaie-robotu-brendiv-kitkat-i-nesquik-v-rosiyi.html

Ракурс

Nestle, швейцарська компанія, призупиняє роботу брендів KitKat та Nesquik у росії, проте повністю йти з російського ринку не збирається.

Швейцарська компанія вже зупинила експорт та імпорт відповідних товарів, припинили рекламу та капітальні інвестиції. У компанії зазначили, що через війну в Україні вони продовжать забезпечувати росію дитячим харчуванням, медичним харчуванням, оскільки це відповідає їхнім цілям та цінностям

Такий підхід відповідає нашим цілям і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування, — вказано в заяві.

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У Nestle переконують, що залишаються на російському ринку «не заради вигоди». У компанії обіцяють будь-який прибуток із росії передавати організаціям, які займаються гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, тиждень тому Nestle вважала етичною роботу в росії, попри її вторгнення в Україну. Компанії належать такі бренди як Nesquik, «Світоч», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe та інші.