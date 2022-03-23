Беларусь закрывает Генконсульство Украины и высылает дипломатов

https://racurs.ua/n168753-belarus-zakryvaet-genkonsulstvo-ukrainy-i-vysylaet-diplomatov.html

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МЗС Білорусі оголосило про закриття Генерального консульства України в Бресті та про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

На території країни залишаться всього п’ять працівників української дипломатичної місії, а решта мають покинути Білорусь найближчим часом. Про це повідомив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз, пише «Белта».

Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин, — розповів Глаз.

Він також заявив, що «у зв’язку з фактичною відсутністю персоналу» білоруська сторона також вирішила закрити Генконсульство України у Бресті.

Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом, — додав представник МЗС Білорусі.

За його словами, білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні.

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Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що держава розглядає такі дії Білорусі як черговий нічим не спровокований недружній крок щодо України.

Нагадаємо, 22 березня Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що нібито під прикриттям посольства України в державі працювали розвідники. Зокрема, там заявили, що нібито з 19 українських дипломатів 8 є співробітниками спецслужб України.