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Москва не может собрать сирийцев погибать в Украине — разведка
Москва не может собрать сирийцев погибать в Украине — разведкаhttps://racurs.ua/n168760-moskva-ne-mojet-sobrat-siriycev-pogibat-v-ukraine-razvedka.htmlРакурс
Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф.
Як повідомила розвідка Міністерства оборони України, 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил рф Олександром Журавльовим. Останній виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.
Російський генерал вимагав сформувати список імен та надати особисту інформацію бойовиків з підрозділів Абу Ірра та Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.
Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість він пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій «з іншими представниками керівного складу 8-бригади».
В Міноборони вважають, що попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Це відбувається, на думку розвідників, через те, що обіцяну «легку прогулянку» змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.
Наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.
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Москва розпочала активний пошук поповнення для свого угрупування в Україні після жахливих втрат перших тижнів війни. Кремль водночас змушує Мінськ до прямої агресії, перекинув війська із Далекого Сходу, Карабаху, а також почав вербування найманців у Сирії.