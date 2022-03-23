Москва не може докликатися сирійців гинути в Україні - розвідка

https://racurs.ua/ua/n168760-moskva-ne-moje-doklykatysya-syriyciv-gynuty-v-ukrayini-rozvidka.html

Ракурс

Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф.

Як повідомила розвідка Міністерства оборони України, 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил рф Олександром Журавльовим. Останній виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

Російський генерал вимагав сформувати список імен та надати особисту інформацію бойовиків з підрозділів Абу Ірра та Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.

Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість він пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій «з іншими представниками керівного складу 8-бригади».

В Міноборони вважають, що попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Це відбувається, на думку розвідників, через те, що обіцяну «легку прогулянку» змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.