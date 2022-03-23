Армійці виклали відео нових ударів по російських військах на півдні України

https://racurs.ua/ua/n168759-armiyci-vyklaly-video-novyh-udariv-po-rosiyskyh-viyskah-na-pivdni-ukrayiny.html

Ракурс

Оперативне командування «Південь» виклало відео нових ударів українських захисників по російських військах.

Локація атаки на бронетехніку ворога не вказується, найімовірніше, удари здійснено за допомогою безпілотників «Байрактар».

«Що важчі бої та що довша війна, тим більше піхота, та й уся армія, покладається на артилерію». Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомері. А в сучасних умовах — ще й на БПЛА, — підписали українські військові відео.



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«Ракурс» повідомляв, що у додатку «Дія» 21 березня зʼявилася послуга «управління Байрактаром». Для того, щоб зіграти онлайн-гру в «Дії», необхідно оновити застосунок. У грі користувачу пропонується знищувати російські танки за допомогою бойового безпілотника.