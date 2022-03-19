Путлер перебросил в Беларусь морскую пехоту с Дальнего Востока и Камчатки — Генштаб

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Війна в Україні вимагає від росії все більшої мобілізації резервів, в тому числі людських ресурсів. Значні втрати спонукали росіян перебазовувати сили з інших, навіть найвіддаленіших куточків рф.

У білорусь перекинули деякі підрозділи 155 окремої бригади морської піхоти (Владивосток) та 40 окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

Про це йдеться у денному зведенні Генштабу 19 березня.

Крім того, росія частково досягла мети на Донецькому напрямку, однак її зупинили в напрямку на Миколаїв.

Наразі триває часткове блокування Чернігова, артилерією ворог обстрілює густонаселені райони міста.

Окупант також веде штурмові дії та здійснює вогневі нальоти на переважній більшості напрямків, основні зусилля зосереджені на захопленні міста Вугледар (Донецька області) і Маріуполя.

На півночі рашисти намагаються підготуватися до наступу в напрямку Тростянця, Охтирки та Полтави, частиною сил — Прилук і Києва.

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В Генштабі повідомили, що з початку війни рф завдала 291 ракетний удар, застосувала 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провела 1 тис. 403 авіаційні нальоти.

Збройні сили України за 24 дні війни знищили понад 14 тис. військових, понад 400 танків, 95 літаків, понад 1 тис. 400 літаків. Також були спалені 115 гелікоптерів.