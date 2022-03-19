Ярослава Магучих завоевала золотую медаль Фото: Getty Images

https://racurs.ua/n168600-legkoatletka-maguchih-zavoevala-zoloto-dlya-ukrainy-na-chempionate-mira-video.html

Ракурс

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, бронзова призерка Олімпійських ігор Токіо 2020 року, виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в приміщенні, що пройшов у Белграді.

Двадцятирічна спортсменка стала найкращою серед 12-ти спортсменок. Магучіх перемогла з результатом 2,02 м. Це її друга золота нагорода на турнірах у приміщеннях. Торік вона стала європейською чемпіонкою, а в 2019 році була другою на чемпіонаті світу в Катарі на відкритому повітрі. Про це повідомляє «Суспільне».

Срібну медаль виборола представниця Австралії Елеанор Паттерсон (результат 2,00 м). «Бронзу» здобула спортсменка з Казахстану Надєжда Дубовіцка (1,98 м). Українка Ірина Геращенко опинилася на п’ятому місці (1,92 м).

.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні збірна України досягнула історичного успіху, бо здобула 29 медалей — 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Це дозволило синьо-жовтій команді посісти друге місце в підсумковому медальному заліку.

Джерело: «Суспільне»