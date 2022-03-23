19 березня росія завдала удару по військових об'єктах поблизу Івано-Франківська. Як заявила країна-агресорка (і ці заяви невдовзі були підтверджені розвідкою НАТО), територія України була вражена ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Це абсолютно нові гіперзвукові крилаті ракети, які раніше жодною країною не застосовувалися, повідомляє Universe.

Запускається Х-47М2 з літака, причому він має бути спеціально обладнаним для того, аби нести такі ракети. Попри те, що російська армія поставила «Кинджал» на озброєння ще 2017 року, сьогодні їхніми носіями можуть бути тільки модифіковані перехоплювачі МіГ-31.

Тому, попри відчутну потенційну небезпеку від окремо взятої ракети, запускати їх багато росіяни не зможуть. Крім того, експерти впевнені, що цієї зброї у країни-агресорки дуже мало.

Технічні особливості «Кинджалу»

Головне, що треба знати про Х-47М2, — це те, що конструкція її принципово не відрізняється від інших крилатих ракет. Це той самий безпілотний літальний апарат, що майже повністю складається з реактивного двигуна, бака з пальним та невеликих крил. Призначений він усього для одного польоту, в кінці якого він має вразити ціль боєголовкою.

Боєголовка у «Кинджалу» від інших крилатих ракет не відрізняється — це ті самі 480 кг вибухової речовини. Теоретично ракета також може нести невеликий ядерний заряд, але навіть те, чи існують вони в реальності, достеменно невідомо.

Основна відмінність гіперзвукових ракет від звичайних — їхній двигун, здатний розганяти ракету до високих швидкостей. Російські медіа повідомляють, що «Кинджал» здатний усього за кілька десятків секунд розігнатися до швидкості 5 тис. км/год, після чого його швидкість продовжує збільшуватися. За заявами країни-агресорки, вона може сягати 14,8 тис. км/год. А дистанція пуску складає 3 тис. км.

Щоправда, ці дані незалежними експертами поки що не підтверджені. Якщо «Кинджал» справді є повноцінною гіперзвуковою ракетою, то навколо нього має спостерігатися цікаве явище. Від неймовірного тертя повітря біля корпусу ракети має переходити у стан плазми.

Теоретично це має створювати невеличкі додаткові радіоперешкоди, але і на корпус апарата впливає негативно. При цьому в польоті ракета має виглядати так, ніби знаходиться у вогняному коконі.

Переваги гіперзвукових ракет

Попри усі заяви росіян про неймовірну ефективність нової зброї, експерти не схильні переоцінювати її революційність. Єдине, чим нові ракети відрізняються — їхня швидкість. Вона призводить до двох основних наслідків. Перший — ракету надзвичайно важко перехопити.

Росіяни заявляють, що США не здатні побачити їхні старти над Україною, але, схоже, у НАТО таки є якість козирі у рукаві, наприклад, сузір’я комерційних супутників. Його можливості вони й самі досі не до кінця розуміють. У будь-якому разі, проблема з гіперзвуковими ракетами лише у тому, що в них важко влучити. Якщо заздалегідь знати, де застосовувати засоби ППО, то шанс їх збити є.

Другий наслідок високої швидкості ракети — перед вибухом вона здатна пробивати будь-яку броню. Саме тому їх насамперед розглядають як засіб проти великих кораблів та бункерів. А ось вбити більше мирних мешканців «Кинджал» не зможе.

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Експерти згодні, що головний ефект від нової зброї — психологічний. Гіперзвукові ракети є у Китаю та США. Однак в обох країнах вони так і лишаються експериментальними. Ніхто достеменно не знає, наскільки вони смертоносні та як від них захищатися. Але цілком можливо, що насправді нічого страшного у них немає.