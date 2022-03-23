В Киеве погибла корреспондентка российского издания, ранее работавшая с Навальным

Через обстріли рф загинула журналістка видання The Insider Оксана Бауліна.

Бауліна у Києві виконувала редакційне завдання — знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий обстріл, — повідомив 23 березня The Insider.

З журналісткою загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

Бауліна раніше працювала у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального, але коли ФБК визнали екстремістською організацією, вона виїхала до України і почала співпрацювати з російськими ЗМІ.

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«Ракурс» повідомляв, що оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.