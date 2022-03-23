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В Киеве погибла корреспондентка российского издания, ранее работавшая с Навальным
В Киеве погибла корреспондентка российского издания, ранее работавшая с Навальнымhttps://racurs.ua/n168768-v-kieve-pogibla-korrespondentka-rossiyskogo-izdaniya-ranee-rabotavshaya-s-navalnym.htmlРакурс
Через обстріли рф загинула журналістка видання The Insider Оксана Бауліна.
Бауліна у Києві виконувала редакційне завдання — знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий обстріл, — повідомив 23 березня The Insider.
З журналісткою загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.
Бауліна раніше працювала у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального, але коли ФБК визнали екстремістською організацією, вона виїхала до України і почала співпрацювати з російськими ЗМІ.
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«Ракурс» повідомляв, що оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.
13 березня російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.