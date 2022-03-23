Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве погибла корреспондентка российского издания, ранее работавшая с Навальным

В Киеве погибла корреспондентка российского издания, ранее работавшая с Навальным

23 мар 2022, 21:04
999

Через обстріли рф загинула журналістка видання The Insider Оксана Бауліна.

Бауліна у Києві виконувала редакційне завдання — знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий обстріл, — повідомив 23 березня The Insider.

З журналісткою загинув ще один цивільний, двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

Бауліна раніше працювала у Фонді боротьби з корупцією Олексія Навального, але коли ФБК визнали екстремістською організацією, вона виїхала до України і почала співпрацювати з російськими ЗМІ.



.

«Ракурс» повідомляв, що оператор американського телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі та українська журналістка Олександра Кувшинова загинули під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.

13 березня російські військові в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента The New York Times Брента Рено.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров